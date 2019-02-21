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21.02.2019 01:12
Рубрика: В мире

В США вандалы осквернили знаменитую скульптуру "Поцелуй"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В штате Флорида полицейские разыскивают вандала, осквернившего скульптуру "Поцелуй" ("Безоговорочная капитуляция"), созданную по мотивам легендарной фотографии Альфреда Эйзенштадта 1945 года.

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Злоумышленник изобразил на ноге медсестры тэг "Me Too". Власти уже посчитали, что ущерб превышает тысячу долларов, сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию CNN.

Глобальное общественное движение #MeToo началось с публикации в соцсетях актрисы Алиссы Милано в 2017 году. Тогда она призвала всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальными домогательствами, ответить на ее пост словами "Я тоже” (Me too). В США в течение лишь суток после этой публикации хэштег #MeToo использовали 300 тысяч раз.

Напомним, всемирно известный снимок "Поцелуй" был сделан 14 августа 1945 года в Нью-Йорке после объявления президентом США Гарри Трумэном об окончании войны с Японией. В тот день на Таймс-сквер собралась двухмиллионная ликующая толпа. В пылу радости моряк Джордж Мендонза поцеловал медсестру Грету Фридман. Молодую пару запечатлел фотограф Альфред Эйзенштадт, и этот снимок стал символом победы во Второй мировой войне.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
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Молодые люди не были знакомы и по признанию Фридман, "это был не столько поцелуй, сколько жест радости, моряк был счастлив, что ему не нужно возвращаться на войну".

Джордж Мендонза умер в возрасте 95 лет за день до появления надписи на скульптуре. Грета Фридман скончалась в 2016 году.

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