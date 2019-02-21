В США вандалы осквернили знаменитую скульптуру "Поцелуй"

В штате Флорида полицейские разыскивают вандала, осквернившего скульптуру "Поцелуй" ("Безоговорочная капитуляция"), созданную по мотивам легендарной фотографии Альфреда Эйзенштадта 1945 года.

Злоумышленник изобразил на ноге медсестры тэг "Me Too". Власти уже посчитали, что ущерб превышает тысячу долларов, сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию CNN.

Глобальное общественное движение #MeToo началось с публикации в соцсетях актрисы Алиссы Милано в 2017 году. Тогда она призвала всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальными домогательствами, ответить на ее пост словами "Я тоже” (Me too). В США в течение лишь суток после этой публикации хэштег #MeToo использовали 300 тысяч раз.

Напомним, всемирно известный снимок "Поцелуй" был сделан 14 августа 1945 года в Нью-Йорке после объявления президентом США Гарри Трумэном об окончании войны с Японией. В тот день на Таймс-сквер собралась двухмиллионная ликующая толпа. В пылу радости моряк Джордж Мендонза поцеловал медсестру Грету Фридман. Молодую пару запечатлел фотограф Альфред Эйзенштадт, и этот снимок стал символом победы во Второй мировой войне.

Молодые люди не были знакомы и по признанию Фридман, "это был не столько поцелуй, сколько жест радости, моряк был счастлив, что ему не нужно возвращаться на войну".

Джордж Мендонза умер в возрасте 95 лет за день до появления надписи на скульптуре. Грета Фридман скончалась в 2016 году.