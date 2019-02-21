В столице Бангладеш число жертв пожара увеличилось до 69

В столице Бангладеш - Дакке - число людей, погибших в результате пожара, увеличилось до 69. Именно столько тел уже обнаружено на месте трагедии. Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Около 50 человек были госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. По данным специалистов, число жертв может увеличиться, так как поисковые работы продолжаются.

Напомним, пожар в четырехэтажном жилом доме возник в среду около 22:30 по местному времени. Огонь быстро распространился на еще четыре строения. В здании, где находился очаг возгорания, хранились химикаты.