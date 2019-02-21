Новости

В Китае мужчина с ножом ранил 11 прохожих 07:02
В ЕАО появится единый онкологический центр 06:48
В Сирии 2,7 миллиона детей будут привиты от полиомиелита 06:38
Совбез ООН разрешил делегации из КНДР приехать в Ханой 06:33
Захарова сочла нервной реакцию НАТО на послание Путина 06:04
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 05:57
В столице Бангладеш число жертв пожара увеличилось до 69 05:47
Мадуро заявил о намерении сделать Венесуэлу региональной державой 05:27
На Камчатке самолеты ТОФ выследили "вражескую" подлодку 05:27
Названы самые популярные японские автомобили в России 05:16
СМИ: Начался новый набор в отряд российских космонавтов 05:03
В Приморье избившие школьного хулигана родители подали встречный иск 04:41
Сбивший во Владивостоке семью водитель объяснил побег с места ДТП 04:40
Макрон анонсировал новый закон против ненависти в интернете 04:23
Курский вокзал эвакуирован из-за сообщения о минировании 04:21
Более 40 человек сгорели заживо в столице Бангладеш 04:07
В США демократы подготовили законопроект об отмене режима ЧП 03:44
Лейтенант Береговой охраны США задержан за подготовку теракта 03:00
Из-за непогоды в США отменены более двух тысяч авиарейсов 02:55
Американскую жену боевика ДАИШ не пустили в США 02:32
Правительство Исландии продлило на пять лет разрешение на добычу китов 02:24
Курц: Австрия продолжит покупать газ у России 02:23
Трамп высказался о намерении Сандерса бороться за пост президента США 01:56
В США вандалы осквернили знаменитую скульптуру "Поцелуй" 01:12
В Ираке ополченцы ликвидировали пятерых смертников-шахидов 00:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
21.02.2019 05:47
Рубрика: В мире

В столице Бангладеш число жертв пожара увеличилось до 69

Местные жители помогают тушить мощный пожар. Дакка, Бангладеш, 20 февраля 2019. Фото: AP Photo Местные жители помогают тушить мощный пожар. Дакка, Бангладеш, 20 февраля 2019. Фото: AP Photo
Местные жители помогают тушить мощный пожар. Дакка, Бангладеш, 20 февраля 2019. Фото: AP Photo

В столице Бангладеш - Дакке - число людей, погибших в результате пожара, увеличилось до 69. Именно столько тел уже обнаружено на месте трагедии. Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
В Симферополе ликвидировали пожар на заводе пластмасс

Около 50 человек были госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. По данным специалистов, число жертв может увеличиться, так как поисковые работы продолжаются.

Напомним, пожар в четырехэтажном жилом доме возник в среду около 22:30 по местному времени. Огонь быстро распространился на еще четыре строения. В здании, где находился очаг возгорания, хранились химикаты.

В мире Юго-Восточная Азия Бангладеш
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом