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21.02.2019 15:23
Рубрика: В мире

Вьетнам зачищает железнодорожную станцию, куда должен прибыть Ким Чен Ын

Текст: Константин Волков

Вьетнамская полиция взяла под усиленный контроль железнодорожную станцию Dong Dang на границе с Китаем, куда должен прибыть на поезде из Пхеньяна лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuter's.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Трамп готовится к нескольким раундам переговоров с Ким Чен Ыном

Ожидается, что он прибудет на днях. Цель его поездки - встреча с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, намеченная на 27-28 февраля. Прибыв на станцию Dong Dang, Ким со свитой пересядут в автомобили, чтобы добраться до столицы Вьетнама, находящейся примерно в 170 километрах южнее. По всей видимости, пересадка запланирована из-за опасений, что вьетнамские железные дороги, оставшиеся с колониальных времен, не выдержат тяжелый состав северокорейского лидера. Как сообщает Reuter's, поезд Кима оснащен вооружением.

В настоящее время бригады рабочих чистят и подметают станцию, вокруг которой дежурят наряды вьетнамской полиции.

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