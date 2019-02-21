Зимне-весенние капризы погоды - то гололед, то сугробы... И травмы - самые разные. Практика показывает: даже, казалось бы, пустяковый перелом пяточной кости может привести к серьезным проблемам.

Об этом мы говорим с травматологом Первой градской больницы в Москве, профессором кафедры травматологии, ортопедии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Глебом Коробушкиным. На только что прошедшем в Санкт-Петербурге научном симпозиуме он посвятил пятке специальное сообщение.

- Знаете, от чего погиб древнегреческий герой Ахиллес? - спрашивает Глеб Владимирович. - Согласно легенде, мать - богиня, пытаясь сделать сына бессмертным, купала его в реке Стикс, держа за пятку. Пятка осталась незащищенной. И Ахилл погиб от раны пятки. Красивая легенда? Но она как раз напоминает: малые переломы могут стать причиной больших проблем.

Дело в том, что, когда человек с травмой попадает к нам в травматологическое отделение, мы прежде всего лечим "большие" повреждения: голову, грудь, живот. А о "малых" переломах не очень думаем.

Перелом пятки где-то на задворках лечения. Казалось бы, всё прошло хорошо. Пациент выжил. А вот нормально ходить не может. Именно малые переломы часто определяют исход лечения. И пациент нередко в тандеме с нами. Внушает себе: ну, буду хромать, наступать на пальчики. Разве это так важно?

Поверьте, важно! Последствия малых травм влияют на биомеханику других суставов, на позвоночник. На симпозиуме в Питере заседание, посвященное стопе, вызвало большой интерес. Процесс успешного восстановления после травмы в равной мере зависит и от врача, и от пациента. Важно не проглядеть детали повреждения, жалобы на боли в местах повреждения. Коллегиально выработать тактику лечения. Восстановление бывает длительным. Иногда требуется оперативное лечение, использование специальных изделий.

Да и реабилитация включает не только различные упражнения, но и использование специальных устройств: это брейсы, ортезы, стельки.

Сейчас делается упор на персонифицированную медицину. Опыт показывает: восстановление пятки после травм очень индивидуально.

И значит, в программах развития травматологической помощи ей следует уделить специальное внимание.