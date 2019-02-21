Новости

Пьяный дебош избитого актера сериала "Солдаты" Абдулова попал на видео 17:00
Умер режиссер сериала о Мегрэ Клод Горетта 16:35
Трейлер: The Highwaymen - Харрельсон и Костнер ловят Бонни и Клайда 16:00
Основные показы "Т-34" в США сопровождались аншлагами 11:11
Умерла Ида Хайнрих, первая гренландская оперная певица 20.02.2019

Вышел новый душераздирающий мультфильм от Pixar

Новости
    21.02.2019, 16:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В рамках проекта SparkShorts, призванного заявлять молодых и подающих надежды аниматоров, на YouTube-канале Disney/Pixar опубликована самая, пожалуй, душераздирающая работа за всю истории студии.

Девятиминутная короткометражка называется Kitbull и рассказывает о жестокости людей (к счастью - не поголовной) и дружбе беспризорного котенка и питбуля, истязаемого своим отвратительным хозяином.

Заканчивается все хорошо (иначе бы создателей, пожалуй, просто не поняли и заклевали еще на взлете). Но те события, что предшествуют финалу, способны надорвать сердце даже самого сурового и закаленного зрителя.

Kitbull - первая самостоятельная работа Розаны Салливан, участвовавшей в создании сиквела "Суперсемейки" и "Университета монстров".

Ранее в SparkShorts уже вышли политкорректная агитка про попытки дискриминации розового клубка шерсти и трогательная история о бегстве роботов из рабства

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Автор "Американских богов" перезапустит сериал создателя "Маппет-шоу" 20.02.2019
Все это рок-н-ролл: вышел буйный трейлер байопика Motley Crue 20.02.2019
Умер актер Леонид Сенченко 20.02.2019
Про Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн" снимут "сольный" сериал 20.02.2019
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне 20.02.2019
Вышел трейлер "Сувенира" с Тильдой Суинтон и ее дочерью 20.02.2019
Сериал "Каратель" закрывают после второго сезона 19.02.2019
⧣ анимация
Фото: kinopoisk.ru
"Бамблби" оказался не спин-оффом "Трансформеров", а перезапуском 18.02.2019
Анимационная франшиза "Снежная королева" станет мультсериалом 17.02.2019
Вышел безумный трейлер "Любви, Смерти и Роботов" Дэвида Финчера 16.02.2019
⧣ детское кино
Фото: youtube.com/Мультики студии Союзмультфильм
"Союзмультфильм" покажет новые истории любимых героев 15.02.2019
"Приключения Паддингтона" станут мультсериалом 15.02.2019
Черепашки-ниндзя помогут Бэтмену в борьбе с Джокером в новом фильме 14.02.2019