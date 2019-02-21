Вышел новый душераздирающий мультфильм от Pixar

В рамках проекта SparkShorts, призванного заявлять молодых и подающих надежды аниматоров, на YouTube-канале Disney/Pixar опубликована самая, пожалуй, душераздирающая работа за всю истории студии.

Девятиминутная короткометражка называется Kitbull и рассказывает о жестокости людей (к счастью - не поголовной) и дружбе беспризорного котенка и питбуля, истязаемого своим отвратительным хозяином.

Заканчивается все хорошо (иначе бы создателей, пожалуй, просто не поняли и заклевали еще на взлете). Но те события, что предшествуют финалу, способны надорвать сердце даже самого сурового и закаленного зрителя.

Kitbull - первая самостоятельная работа Розаны Салливан, участвовавшей в создании сиквела "Суперсемейки" и "Университета монстров".

Ранее в SparkShorts уже вышли политкорректная агитка про попытки дискриминации розового клубка шерсти и трогательная история о бегстве роботов из рабства.