Большинство россиян положительно оценивают ситуацию в стране, но уже не столь тесно, как прежде, связывают свое личное благополучие с экономикой и политикой. При этом они стали меньше надеяться на государство. Такие выводы следуют из доклада "Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия", подготовленного Комитетом гражданских инициатив. Авторы доклада Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и Анастасия Никольская провели десять фокус-групп в Москве, Владимире и Гусь-Хрустальном, а также "сравнительный анализ личностных социально-психологических профилей" 60 сторонников и оппонентов власти в соцсетях.

Исследование показало, что в массовом сознании произошли "фундаментальные изменения", не спровоцированные сверху, а происшедшие в результате "межличностного общения на бытовом уровне". Эксперты отмечают "высокую готовность к переменам". Изменилась также иерархия запросов. Доминирует запрос не на сильную власть (7 процентов), а на справедливость (80).

Как бы то ни было, наступивший год наши граждане предполагают прожить без потрясений. По опросу, проведенному "Левада-центром", три четверти молодых и две трети людей среднего возраста вступили в 2019-й с надеждой. Тревогу у молодых испытывают десятая часть опрошенных, неуверенность - более 15 процентов. У старших иная картина. Своей тревогой делятся 19-23 процента респондентов, о неуверенности сообщают 13-15.

Неучастие в политике, ослабление надежды на государство сопровождаются сосредоточенностью граждан на частной жизни

О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня, по данным ВЦИОМ, говорят 58 процентов граждан, об обратном - 16, еще 21 процент частично согласны и с первыми, и со вторыми. Только четверть опрошенных (33 процента в 2017 году) считают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас, столько же ожидают ухудшения положения (13 процентов в 2017-м), еще 40 процентов опрошенных не ожидают каких-либо значительных изменений. То же с оценками экономической ситуации. Их индекс понизился до 43 процентов (в 2017 году было 59). Положение в экономике положительно оценили 70 процентов опрошенных, из них 13 процентов считают его хорошим и очень хорошим, а негативную оценку ему дают 27 процентов россиян (19 процентов в 2017 году). Кроме того, с 71 пункта до 56 снизился индекс оценок политической обстановки. Каждый пятый (30 процентов в 2017 году) оценивает политическую обстановку в России как хорошую, 53 процента - как среднюю, 18 процентов (12 процентов в прошлом году) - как плохую. Индекс удовлетворенностью жизнью при этом, однако, повысился - с 60 пунктов в 2017 году до 63. Почти 60 процентов россиян заявили, что жизнь их в целом устраивает, 16 процентов - что жизнью недовольны, а 21 процент - что отчасти довольны, отчасти нет.

Социологи ВЦИОМ связывают ухудшение социального самочувствия россиян с корректировкой пенсионного законодательства, а также с ростом цен на горючее. Но массового социального протеста социологи не ожидают. Еще ниже вероятность политических выступлений. По опросу "Левада-центра", большинство российских граждан (52 процента) вообще не готовы лично участвовать в политике. Желание держаться подальше от политики большинство респондентов объясняют тем, что "политика не для рядовых граждан, политикой занимаются власти" (30 процентов), "ничего не понимают в политике" (26), заняты своими повседневными делами (25), а также тем, что "ничего изменить нельзя" (23). Кроме того, 15 процентов опрошенных полагают, что "политика - грязное дело".

Неучастие в политике, ослабление надежды на государство сопровождаются сосредоточенностью граждан на частной жизни. По результатам недавнего телефонного опроса, проведенного ВЦИОМ, 84 процента россиян называют себя счастливыми. Более трети опрошенных черпают счастье в семье. Каждого пятого делает счастливым хорошее здоровье - свое и близких. Люди гордятся благополучием в семье. Они находят радость в детях и внуках. Они счастливы, поскольку в жизни все удалось. Они видят счастье в интересной работе. Они довольны здоровьем своим и своих близких. В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие, на последних местах стоят материальные трудности (12 процентов), низкие зарплаты и задержки выплат (5).

Большинство россиян понимают под позитивными переменами главным образом укрепление экономики и социальной сферы

Между тем все социологические опросы последнего времени показывают, что в российском обществе созрел запрос на перемены. По данным Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, число людей, ратующих за перемены, за последние шесть лет увеличилось вдвое - до 56 процентов. При этом 45 процентов респондентов уже заметили перемены к лучшему, почти четверть опрошенных не увидели никаких изменений, 31 процент считает, что некоторые изменения были негативными.

Большинство россиян понимают под позитивными переменами главным образом укрепление экономики и социальной сферы. По опросу "Левада-центра", приоритетными задачами нынешнего президентского срока люди называют повышение пенсий, зарплат и социальных пособий (39 процентов), доступные и качественные медицину и образование (25), развитие экономики, выход из кризиса и снижение зависимости от нефти (20). Что касается демократии, то, по мнению российского большинства, она нужна, но "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике" страны. Нужной демократию считают 62 процента опрошенных, а 55 процентов признают ее только в национальном обличье. При этом необходимые стране перемены значительная часть общества не связывает с переменами политическими.