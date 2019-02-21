За год население Украины сократилось на 200 тысяч человек

Население Украины продолжает медленно, но неуклонно сокращаться, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. За 2018 год число украинцев уменьшилось на 233 тысячи человек.

"Численность населения на Украине по оценке на 1 января 2019 года составляла 42,153 миллиона человек​​​, - передает РИА Новости невеселые показатели Госкомстата. - В течение 2018 года численность населения уменьшилась на 233,2 тысячи человек".

Примечательно, что смертность в стране почти вдвое превышает рождаемость: на 100 умерших приходится 57 родившихся украинцев.