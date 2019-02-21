Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными о банковских картах

Роскомнадзор по решению суда заблокировал 27 ресурсов с информацией о продаже конфиденциальных данных банковских карт россиян.

На этих сайтах размещались и советы по изготовлению устройств, которые могут считывать пин-код и тем самым давать полный доступ к управлению банковским счетом, привязанным к карте мошенникам, а именно - возможности обналичивания денежных средств с копий карт.

Информация на данных интернет-ресурсах запрещена к распространению на территории России, напомнили в Роскомнадзоре.