Захарова: Новых провокаций в Керченском проливе не будет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исключила возможность повторения Киевом провокаций в Керченском проливе, как это было сделано в ноябре прошлого года. Для этого, по ее словам, ведется соответствующая дипломатическая работа. Об этом Захарова рассказала в эфире Первого канала.

Реакцию России на подобные провокации, по ее словам, можно спрогнозировать по тем действиям, "которые были предприняты после первой провокации". По мнению Захаровой, в ответ на подобные провокации будут "предприниматься шаги нашими правоохранительными органами, силовыми структурами".

"Но такие провокации допускаться не будут. Для этого ведется, в том числе, политическая и дипломатическая работа", - подытожила Мария Захарова.

Напомним, что 25 ноября три украинских судна вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Суда были задержаны, а моряки - арестованы.