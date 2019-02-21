Захарова сочла нервной реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Запад "не нервничать" из-за послания президента РФ Владимира Путина. По ее словам, перенацеливание российских ракет на страны Альянса возможно лишь в качестве ответной меры. Москва не собирается мириться с "агрессивными действиями партнеров".

Захарова также добавила в Facebook, что представители стран НАТО называли российские вооружения "мультиками" и не видели в них угрозы. По словам дипломата, теперь на Западе внезапно "поняли", что находятся "в объективе" и к чему он прикреплен.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию подробно остановился на отношениях с США. Он заверил, что Москва хочет дружественных отношений с Вашингтоном. При этом все действия нашей страны носят оборонительный характер, подчеркнул российский лидер. Он отметил, что Россия не собирается первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности. Безопасность РФ, добавил президент, "будет надежно и безусловно обеспечена".