Замруководителя Россотрудничества Живихина освобождена от должности

Заместитель руководителя Россотрудничества Ирина Живихина освобождена от должности указом президента РФ Владимира Путина.

Указ вступает в силу с момента подписания, то есть с 21 февраля. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Живихину Ирину Борисовну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - гласит распоряжение.