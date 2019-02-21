Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту

Египетский спутник EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Как рассказали ТАСС в "Роскосмосе", аппарат уже выведен на целевую орбиту.

"Во время выведения были погрешности, но все штатно", - подчеркнули в госкорпорации.

Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. Изначально спутник, изготовленный Россией по заказу правительства Египта, должен был отправиться на орбиту в конце ноября прошло года. Но несколько раз принималось решение перенести пуск.