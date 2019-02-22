Александр Лукашенко: Мы с Россией всегда будем вместе

Активизация деятельности Североатлантического альянса на Европейском континенте, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи границ Союзного государства, но страна "не отступит от реализации мирной внешней политики". Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи со слушателями и преподавательским составом Военной академии, передает его пресс-служба.

Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Беларусь и Россия, дал понять Лукашенко, "всегда будут вместе, сколько бы ни ругались и ни спорили". "Это наш основной союзник", - категорически заявил он. Президент напомнил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования. Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. Но вскоре эти вопросы были решены.

Лукашенко выразил серьезные опасения в связи с возможным размещением в Европе американских ракет средней и меньшей дальности после ликвидации договора по ДРСМД. Он сообщил, что данная тема обсуждалась и во время его недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Белорусский лидер подчеркнул, что "верит российской стороне в том, что она не нарушала соответствующий договор". Поэтому, добавил он, "надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (гипотетически) на территории Украины".

По словам Лукашенко, существует мнение, что выход США из ДРСМД, в том числе направлен против Китая, который обладает таким оружием, но не участвовал в договоре. "Американцы переживают за своих союзников в районе Тихого океана и за свои базы, которые там созданы", - пояснил глава государства.

В то же время, "как суверенное государство, Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - заявил руководитель РБ.

Для белорусского народа мир и независимость, подчеркнул президент, - величайшие ценности, выстраданные многими поколениями людей. В год 75-летия освобождения РБ от немецко-фашистских захватчиков в стране снова вспоминают подвиг, который совершили ее славные сыновья и дочери. "Это они отстояли свободу, независимость родины в годы Великой Отечественной войны. Это они заложили основу суверенного, независимого государства", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, современное поколение военнослужащих достойно продолжает традиции своих предшественников. По мнению президента, усилия преподавательского состава сегодня необходимо направлять на формирование мировоззрения курсантов и слушателей. "Всем учащимся, особенно слушателям факультета Генерального штаба, необходимо четко представлять себе место Беларуси в системе межгосударственных отношений и глобальной безопасности", - констатировал глава государства.

Он поздравил курсантов, слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии, весь состав ВС Беларуси с наступающим праздником, выразив признательность за ратный труд, мужество и самоотверженность. "Убежден, что преданность своей стране, воинскому долгу, высокий профессионализм, боевое мастерство будут способствовать успешному выполнению стоящих перед нами задач для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле", - резюмировал президент.