Бастрыкин начнет принимать звонки от коммерсантов

В Следственном комитете в самое ближайшее время появится специальный номер телефона, по которому бизнесмены смогут пожаловаться о незаконном давлении на них и на их бизнес.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, по поручению Председателя Следственного комитета РФ в ведомстве в ближайшее время будет организована работа выделенного канала связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Представители бизнеса смогут не только звонить, но и попасть на прием к главному следователю страны. Уже принято решение на постоянной основе лично проводить приемы представителей бизнеса. Представителям бизнеса будет предоставлена возможность обратиться к главе ведомства "по вопросам, связанным с расследованием следователями СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности" - объяснили в СКР.