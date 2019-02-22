Борис Хлебников завершил съемки "полицейского" киносериала "Шторм"

Казалось бы еще совсем недавно режиссер Борис Хлебников рассказывал в интервью "РГ" об их новом сериале с Наталией Мещаниновой - 8-серийной драме "Шторм", как о проекте, съемки которого только начинаются, но вот уже пришла новость, что этот проект авторов "Аритмии" отснят.

В центре сюжета - двое друзей-полицейских: Михаил Осокин (Максим Лагашкин) и Сергей Градов (Александр Робак). Первый работает в убойном отделе полиции, второй - в отделе по борьбе с коррупцией. Чтобы спасти жену от смертельной болезни и найти деньги на дорогостоящую операцию, Градов идет на должностные преступления и пытается скрыть улики. Изворотливый ум и талант выстраивать сложные многоходовые схемы делают его практически неуловимым. Расследующий преступления Осокин, начинает догадываться, что к делу причастен Градов, хотя достаточных доказательств у него пока нет. Для Михаила становится делом чести изобличить своего друга.

"Шторм" - история про двух друзей-полицейских, которые в силу обстоятельств становятся врагами, - рассказывает Борис Хлебников. - Мне очень понравился сценарий, написанный Наташей Мещаниновой, получилась современная история о выборе и судьбоносном поступке, о дружбе и предательстве, о том, на что может пойти человек ради любви. Но что особенно меня привлекает, в проекте нет ни доли морализаторства. В главных ролях я изначально видел Александра Робака, Максима Лагашкина, Анну Михалкову и Анну Котову, и, после первых же удачных совместных проб, они были утверждены".

"У каждого артиста есть режиссеры, предложения от которых не обсуждаются, - ты заведомо согласен. Борис Хлебников для меня - в их числе. Боря давно рассказывал про проект, я знал, что он рассматривает меня на роль, читал несколько драфтов сценария и ждал. Я давно мечтал поработать с Анной, с Максимом Лагашкиным мы сто лет дружим, но у нас никогда не было такого большого совместного проекта. Ну и, конечно, мне очень понравилась роль. Наверное, Градов - самый неоднозначный персонаж в моей фильмографии. Волк на работе, при этом он крайне добрый и нежный со своей семьей. Чтобы спасти любимую женщину, он совершает очень неожиданные поступки", - говорит исполнитель главной роли Александр Робак.

Автор идеи сериала - Илья Тилькин, оператор - Алишер Хамидходжаев. В сериале также снимались: Геннадий Смирнов, Михаил Брашинский, Илья Борисов, Дмитрий Лысенков, Александр Мосин, Дарья Жовнер, Сергей Уманов, Валерий Дьяченко и другие. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. А его премьера состоится эксклюзивно на видеосервисе START.