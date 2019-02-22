Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин презентовал проект Национального космического центра - мощного производственного, управленческого, инженерного и научного кластера, который будет создан на базе Центра имени Хруничева. Он может заработать уже через 3,5-4 года и должен обеспечить работу основных профильных организаций отрасли, проведение исследований и подготовку кадров.

- Времени на раскачку у нас нет, - рассказал Дмитрий Рогозин. - Главная специализация центра - водородная тематика, с которой мы связываем планы по освоению дальнего космоса. Производство третьей водородной ступени ракеты-носителя "Ангара-А5В", кислородно-водородного разгонного блока РН тяжелого класса, создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Планируется, что в одном месте будет собрано 20 тысяч конструкторов и инженеров "Роскосмоса". При этом проект предполагает создание аэрокосмического кластера. На 100 гектарах разместятся предприятия, конструкторские бюро, связанные с космической деятельностью, - производители микроэлектроники, композитных материалов.

В рамках проекта будут созданы и центр управления полетами, и научно-производственный кластер с инжиниринговым центром, базовые кафедры опорных вузов и колледжей.