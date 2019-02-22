Две женщины-астронавта впервые вместе выйдут в открытый космос

Впервые в истории две женщины-астронавта вместе выйдут в открытый космос.

Выход запланирован на конец марта. За бортом Международной космической станции должны вместе поработать американки Кристина Кох, которая 14 марта отправится в полет в составе американо-российского экипажа с космодрома Байконур вместе с россиянином Алексеем Овчининым и коллегой-астронавтом Ником Хейг, и Энн Макклейн, которая сейчас находится на МКС.

Длительность полета экипажа "Союза МС-12" составит свыше 200 дней. Это будет второй космический полет для Овчинина и первый для Хейга и Кук. В ходе полета на МКС экипаж примет грузовые корабли "Прогресс", Dragon, Cygnus и HTV, выполнит выходы в открытый космос и проведет научные эксперименты. Кроме того, ожидается прибытие на станцию нового американского пилотируемого корабля.

Напомним, первой в мире представительницей прекрасного пола, которая вышла в открытый космос, стала в 1984 году наша соотечественница Светлана Савицкая. Более того, вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым она провела за бортом станции первые работы по резке, сварке и пайке, имевшие огромное прикладное значение для развития космонавтики. Савицкая провела за бортом станции 3 часа 35 минут.