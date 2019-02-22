Эксперт из США назвал необходимым сотрудничество с РФ по проблеме КНДР

Россия и Соединенные Штаты могут и должны сотрудничать в деле решения северокорейской ядерной проблемы. Об этом "Российской газете" заявил известный американский эксперт по КНДР, старший научный сотрудник Центра Стимсона и директор портала 38 North Джоел Вит.

Комментируя вопрос "РГ" об кризисе в отношениях РФ и США и возможности возобновления взаимодействия, Вит сказал, что это вполне может происходить в рамках северокорейской проблемы.

"Я думаю, что у РФ и США есть широкое поле для взаимодействия по северокорейской ядерной проблеме. Если же дело дойдет до инспекции ядерных объектов КНДР и обращения с расщепляемыми материалами, то это одно из направлений, где участие России было бы желательно и где представители США и РФ могли бы плодотворно сотрудничать", - сказал эксперт.

Отметим, что Джоел Вит вплоть до 2002 года работал в Госдепартаменте США, принимал личное участие в переговорах СССР и США по сокращению вооружений, а также напрямую был причастен к выработке американо-северокорейских соглашений в Женеве в 1994 году. Сегодня в Сеуле он выступил на конференции "Перспективы второго американо-северокорейского саммита", которая была организована корейским Институтом проблем Дальнего Востока. В ходе своей лекции Джоел Вит призвал не ожидать слишком большого прорыва в ходе приближающегося американо-северокорейского саммита в Ханое, а также подчеркнул, что необходимо ценить и небольшие подвижки, если они происходят в направлении снижения напряженности и возобновления плодотворного диалога.