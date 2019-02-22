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22.02.2019 09:34
Рубрика: В мире

Эксперт рассказал об ожиданиях по поводу саммита США-КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

"В будущем, оценивая итоги американо-северокорейского саммита, который состоится в Ханое, нам не стоит ожидать какие-то прорывные сделки, а быть реалистами. Исходить надо из того, стала ли ситуация более стабильной и безопасной после саммита, чем была до него. Если ответ "да", то уже можно оценивать встречу положительно, не ожидая немедленного решения всех проблем немедленно" - заявил 22 февраля в ходе прошедшей в Сеуле конференции "Перспективы второго американо-северокорейского саммита" известный американский эксперт по КНДР, старший научный сотрудник Центра Стимсона и директор портала 38 North Джоел Вит.

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Характеризуя свой подход, Вит сказал, что он "не является ни оптимистом, ни пессимистом" в отношении исхода саммита США-КНДР, а "старается быть реалистом".
При этом он раскритиковал прозвучавшие в ряде СМИ заявления, а также высказывания некоторых экспертов, которые считают, что необходимо совершить какую-либо "большую сделку", громкий прорыв, чтобы продолжать переговорный процесс.

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"Следует иметь реалистичные ожидания по поводу саммита. А то в СМИ много слишком громких заявлений. Стоит учитывать, что даже если мы не получим все то, что хотели, не стоит это воспринимать как окончание переговорного процесса. Надо сравнить, что было до саммита и что после и после этого судить, есть прогресс или нет. Если стало лучше, даже незначительно, то можно говорить о прогрессе и успехе переговоров", - заявил американский эксперт. Он отметил, что "между США и КНДР были враждебные отношения в течение 60 лет, а потому нельзя решить все проблемы за короткое время, за один саммит".

Он также подчеркнул, что в ходе саммита в Ханое президент США Дональд Трамп вполне может пойти на нестандартные шаги ради успеха переговоров. "Он не будет связан традиционным подходом американской политики, дипломатии. Он вполне может пойти на неожиданные, нетрадиционные решения во время саммита. Это очень хорошо видно по его немедленному решению принять предложение и провести саммит с Ким Чен Ыном. Само это решение идет вразрез с той политикой и подходом, которого придерживался Обама в течение восьми лет. Кроме того, Трамп слишком многое вложил в решение проблемы угрозы КНДР. Он готов идти на риск и может заключать крупные сделки", - сказал Вит.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Трамп готовится к нескольким раундам переговоров с Ким Чен Ыном

Одновременно эксперт призвал сохранить импульс для переговоров, призвав обратить на это внимание, если пройдет смена правящих сил в США или Южной Корее. "Самый большой вызов для правительств типа США и Южной Кореи это сохранить подход, желание вести диалог с Северной Кореей. Решение проблемы займет годы и могут смениться силы, которые стоят у власти. Сейчас-то у власти силы, которые хотят договариваться с КНДР, а если они сменятся на следующих выборах? Я работал, договариваясь с КНДР при Клинтоне, но при Буше это все было разрушено. Стоит учитывать, что США скоро будет готовиться к новым президентским выборам", - предупредил он.

В целом же Джоел Вит положительно оценил произошедшие перемены за период с 2017 года в отношениях США и КНДР. Он отметил постепенное смягчение подхода США и КНДР и постепенный дрейф друг к другу, в сторону сближения, уменьшения расхождений. По мнению специалиста, после начала диалога между Вашингтоном и Пхеньяном вероятность конфликта снизилась, госинтересы США защищены лучше, а опасность со стороны КНДР не возросла.

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