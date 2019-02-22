Эксперты посчитали стоимость вывоза мусора

Вывоз мусора будет стоить россиянам 179,9 миллиарда рублей в год, подсчитали в компании "Финэкспертиза".

Расчеты были сделаны на основе средних норм накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и расценок на услуги региональных операторов, пояснили в компании. С началом "мусорной" реформы в 2019 году в платежных документах стоимость вывоза ТКО была вынесена в отдельную строку и рассчитана по новым тарифам.

В результате получилось, что среднестатистический россиянин заплатит за вывоз мусора 1225 рублей в год.

Больше всего заплатят жители Московской области - почти 3062 рубля в год. В регионе самая большая норма накопления ТКО, а расценки региональных операторов значительно превышают среднероссийские.

В Ленинградской области средний платеж в год составит 2845 рублей на человека, а в Камчатском крае - 2645 рублей на человека в год.

Выявили аналитики и регионы, жителям которых придется платить меньше всего.

В Амурской области вывоз мусора будет стоить 45,12 рубля на человека в год, так на новую схему оплаты еще не перешли. В Приморском крае будут платить по 227,35 рубля на человека в год, так как прекращены отношения с региональным оператором, а в Республике Дагестан - 390 рублей. Из этого рейтинга исключены регионы, в которых не установлены тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО.

Москва также не участвует в "мусорном рейтинге" регионов, поскольку законопроект Госдумы позволяет Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю на три года отложить переход на новую систему обращения с отходами, уточняют в "Финэкспертизе". При этом, Севастополь в 2019 году присоединился к реформе мусорной отрасли. Санкт-Петербург, хоть и не планирует перейти на новую систему в этом году, нормативы накопления твердых отходов и предельные тарифы региональных операторов все же установил.