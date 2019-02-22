ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе

ЕСПЧ отказал Украине в применении новых обеспечительных мер по делу об инциденте в Керченском проливе. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста России. В ведомстве отметили, что Европейский Суд уведомил Минюст об отказе в удовлетворении запроса украинских властей.

Киев попытался оспорить качество оказанной в РФ медицинской помощи задержанным морякам. По данным Минюста, доводы Украины не убедили суд в том, что необходимо удовлетворить их требования. В суде отметили, что запрос является идентичным заявленному ранее обращению. На него российская сторона уже представила исчерпывающий ответ.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и были задержаны. В Кремле случившееся назвали провокацией и грубым нарушением госграницы.