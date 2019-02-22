Федун объяснил, почему "Спартак" не применяет жестких мер к фанатам

Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение фанатов бойкотировать матч с "Краснодаром". Игра чемпионата России состоится 3 марта в Москве.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение закрыть одну из трибун на матч с краснодарцами, так как делегат игры с "Локомотивом" услышал расистское скандирование в адрес вратаря "Локомотива" и сборной России Гилерме.

В сообщении, опубликованном на сайте фанатского движения "Спартака" "Фратрия", отмечается, что скандировали несколько десятков человек, это было стихийно и не поддерживалось "ядром трибуны". Фанаты недовольны, что наказывают всех без разбора, не используя средства видеонаблюдения.

- Представители клуба были на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, выразили протест по поводу решения, нас не послушали. Что мы еще могли сделать? Обратиться в Спортивный арбитражный суд? Это было бы смешно, - сказал Леонид Федун корреспонденту "РГ".

Он так же заявил, что "можно было пойти по пути "Зенита", когда они отловили всех нарушителей и на них наложили штрафы".

- Но не думаю, что нашим болельщикам это сильно понравится. Такие жесткие меры пока мы к ним не готовы применить. Но если они будут настаивать - ради бога, - сказал Федун.