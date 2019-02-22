ФНС: В Едином реестре ЗАГС уже около двух миллионов записей

В Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, который заработал в России с 1 октября 2018 года, внесли уже почти 1,94 миллиона записей. Об этом "Российской газете" сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС), которая является оператором системы.

В централизованной системе хранения данных будут содержаться все тематические акты с 1926 года. Сейчас в реестр вносятся новые записи. Ранее составленные записи будут вноситься регионами по мере готовности. Работа должна быть завершена к 2021 году.

На основе реестра записей актов гражданского состояния должен быть создан федеральный электронный регистр полных сведений обо всем населении страны. В нем будут собраны данные о гражданах из различных источников, включая информацию об образовании, семейном положении, занятости, льготах, а также основные идентификаторы: номер паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН.

С помощью такого регистра государство сможет более эффективно оказывать адресную социальную поддержку, реализовывать проекты в этой сфере, планировать и выполнять государственные программы.

Апробация подходов к формированию регистра населения - одна из основных задач налоговой службы на 2019 год. В правительстве ожидают, что обмен сведениями из регистра населения с органами государственной власти станет возможен уже к концу этого года, отметил, выступая на расширенной коллегии ФНС, первый вице-премьер Антон Силуанов.