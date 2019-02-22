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22 февраля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)

Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. N 10-ФЗ "Об упразднении Борисоглебского районного суда Ярославской области и образовании постоянного судебного присутствия в составе Ростовского районного суда Ярославской области"

Дата подписания 21 февраля 2019 г.
Опубликован 22 февраля 2019 г.

Принят Государственной Думой 5 февраля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 13 февраля 2019 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 и 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить Борисоглебский районный суд Ярославской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Ростовского районного суда Ярославской области;

2) установить, что юрисдикция Ростовского районного суда Ярославской области распространяется на территории Ростовского и Борисоглебского районов Ярославской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона;

3) образовать в составе Ростовского районного суда Ярославской области постоянное судебное присутствие в поселке Борисоглебский Борисоглебского района Ярославской области;

4) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона;

5) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1-3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин