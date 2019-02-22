Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 февраля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 13 февраля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2007, N 43, ст. 5084; 2014, N 43, ст. 5799; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4771; 2018, N 32, ст. 5135) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 20 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) для ансамбля - перечень памятников, расположенных в границах территории ансамбля и входящих в его состав; для достопримечательного места - перечень памятников и (или) ансамблей, расположенных в границах территории достопримечательного места и входящих в его состав (далее - пообъектный состав ансамбля или достопримечательного места);";

2) главу X1 дополнить статьей 565 следующего содержания:

"Статья 565. Особенности государственной охраны историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения

1. В отношении историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года N 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения" (далее - историко-культурные музеи-заповедники и музейные комплексы), государственной охране подлежат расположенные в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов объекты культурного наследия - ансамбли и достопримечательные места.

2. На территориях историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов осуществляется деятельность, предусмотренная статьями 261 и 27 Федерального закона от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".

3. Сведения о расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов ансамблях и достопримечательных местах, в том числе об установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом ограничениях использования земельных участков в границах территорий таких объектов культурного наследия, их зон охраны и защитных зон, подлежат внесению федеральным органом охраны объектов культурного наследия в реестр в объеме, предусмотренном статьей 20 настоящего Федерального закона.

4. Порядок и особенности внесения в реестр сведений об историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах, в том числе об их наименованиях и местонахождении, о расположенных в границах их территорий ансамблях и достопримечательных местах, определяются Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Отнесение объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам, определение пообъектного состава ансамблей или достопримечательных мест осуществляются в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия:

1) актом федерального органа охраны объектов культурного наследия - в отношении отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;

2) актом регионального органа охраны объектов культурного наследия - в отношении объектов культурного наследия федерального значения, не включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, утвержденный Правительством Российской Федерации.

6. Отнесение объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам, определение пообъектного состава ансамблей или достопримечательных мест осуществляются соответствующими органами охраны объектов культурного наследия, в том числе с привлечением специалистов в области охраны объектов культурного наследия, без проведения государственной историко-культурной экспертизы.".

Статья 2

1. Предусмотренные статьей 565 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" мероприятия по отнесению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам, определению пообъектного состава ансамблей или достопримечательных мест, внесению сведений об историко-культурных музеях-заповедниках и музейных комплексах, в том числе о расположенных в границах их территорий ансамблях и достопримечательных местах, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации проводятся соответствующими органами охраны объектов культурного наследия до 1 января 2025 года.

2. Предусмотренные пунктом 5 статьи 565 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" мероприятия по определению видов и (или) пообъектного состава ансамблей или достопримечательных мест, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, не проводятся, если сведения о видах и (или) пообъектном составе таких ансамблей или достопримечательных мест на день вступления в силу настоящего Федерального закона содержатся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин