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22.02.2019 00:02
Рубрика: Спорт

Промчался Ретивых

У сборной России "бронза" в спринте на лыжном ЧМ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 40(7798)
Глеб Ретивых принес сборной России первую медаль на стартовавшем в четверг чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде. В спринте свободным стилем он завоевал "бронзу".
Глеб Ретивых неожиданно оказался единственным россиянином, пробившимся в финал спринта. Фото: AP Глеб Ретивых неожиданно оказался единственным россиянином, пробившимся в финал спринта. Фото: AP
Глеб Ретивых неожиданно оказался единственным россиянином, пробившимся в финал спринта. Фото: AP

На мужскую команду изначально возлагались большие надежды. Но оправдать их в полной мере не удалось. Квартет наших лыжников целиком миновал квалификацию, а вот в четвертьфинале отвалился Артем Мальцев. Главные потери мы понесли на стадии 1/2 финала, причем не обошлось без скандала. В одном забеге оказались два фаворита наш Сергей Устюгов и норвежец Йоханнес Клебо. Их соперничество привело к тому, что они столкнулись на трассе: Клебо вопреки форс-мажору в финал попал, а вот Устюгов пришел пятым и остался ни с чем.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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После финиша Сергей не сдержался и толкнул Клебо, а потом еще и похлопал того по щекам. "Когда мы подъехали ближе к подъему, то ли я полез, то ли Клебо меня подрезал. Но думаю, что это все было умышленно, и чуть-чуть нервы сдали на финише", - объяснил свой поступок Устюгов в эфире "Матч ТВ".

Сборная России по следам инцидента подала протест, однако он был отклонен: мол, Клебо был впереди и мог выбирать траекторию.

Еще один наш лыжник Александр Большунов выбыл из соревнований уже без всяких скандалов. В итоге в финал пробился лишь Глеб Ретивых. В решающем забеге он уступил лишь Клебо, выигравшему "золото", и итальянцу Федерико Пеллегрино.

"Я очень доволен. Ждал момента, чтобы у меня была какая-то медаль. Выиграть ее в такой компании - хороший результат", - прокомментировал свой успех Ретивых.

Добавим, что в женском спринте сборная России осталась без медалей.

Спорт Биатлон
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