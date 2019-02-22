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22.02.2019 00:13
Рубрика: Культура

Группа "Любэ" даст три концерта в Москве

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
"Любэ". Юбилейные концерты. Москва, "Крокус Сити Холл", 22 февраля, 20.00; 23 февраля, 19.00; 24 февраля, 18.00
В этом году группе "Любэ" исполняется 30 лет. В течение всего этого времени Николай Расторгуев - бессменный солист коллектива. Фото: РИА Новости В этом году группе "Любэ" исполняется 30 лет. В течение всего этого времени Николай Расторгуев - бессменный солист коллектива. Фото: РИА Новости
В этом году группе "Любэ" исполняется 30 лет. В течение всего этого времени Николай Расторгуев - бессменный солист коллектива. Фото: РИА Новости

В этом году группе "Любэ" исполняется 30 лет, но она не собирается почивать на лаврах - два месяца назад музыканты выпустили очередную новую песню "Гололед", посвященную памяти коллеги - певца и гитариста Евгения Осина. А до этого записали еще две песни "На мосту" и "А зори здесь тихие"... Но в первую очередь это будет именно юбилейный концерт, где прозвучат главные хиты группы со всех ее студийных альбомов. В пресс-службе группы "Любэ" и Продюсерском центре Игоря Матвиенко обозревателю "РГ" рассказали подробности.

Отчего "Любэ" решили выступить трижды - захотели отдать каждому из трех десятилетий своей славной истории по отдельному концерту?

Фото: REUTERS/ Laszlo Balogh
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"Любэ": Нет, программа всех трех концертов - схожая, но пока есть только ее предварительный трек-лист. На некоторых выступлениях он, возможно, будет меняться. Планируется, что в первой части прозвучат "Годы", а всего в первом отделении группа исполнит 17 песен. Ну а во второй - уже 15. Какие песни пока запланированы на финал? "Родина-мать", "Если" и "Атас". Ну, а что будет на бис, пока тоже говорить рано. Это выяснится, наверное, только накануне концертов. А возможно, уже и на сцене, судя по реакции зрителей. А если отвечать о том, почему именно три концерта?! Просто очень много желающих захотели прийти послушать "Любэ".

21 февраля празднует день рождения бессменный солист группы Николай Расторгуев. Будут ли по этому поводу запланированы какие-то торжества на первом концерте, который состоится 22 февраля?

"Любэ": Ничего такого мы не готовили. Но у группы искренние, душевные и верные поклонники, поэтому можно ждать от них цветов и поздравлений. В общем, ничего нельзя исключать...

Обычно артисты приглашают на свои юбилейные концерты звездных друзей, которые тоже выйдут на сцену и споют вместе с ними.

"Любэ": Вот такого точно не предусмотрено: это будут сольные концерты "Любэ". А те наши друзья-артисты, которые на него придут, будут сидеть в зрительном зале. На сцену кроме самой группы "Любэ", как ожидается, выйдет только один человек - это офицер группы "Альфа" Алексей Филатов, который тоже будет петь...

Within Temptation. "Resist". (СD). Vertigo Berlin Release/"Юниверсал Мьюзик"

Новый альбом звезд возвышенного и эмоционального готик-рока отличается от их предыдущих работ. Теперь это уже симфо-рок с величавой поступью гитар и парящим над всей этой прекрасной мощью полифонией клавишных инструментов и даже порой - тревожных и завораживающих, магических скрипок.

Солистка группы Шарон ден Адель написала практически все песни альбома. Поэтому они получились прекрасными, трепетными и очень эмоциональными.

Идеальное подтверждение тому, что в группе власть надо отдавать именно женщине.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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