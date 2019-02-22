Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов

Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов. При этом ежемесячные выплаты по ним составляют 180 тысяч долларов, передает Bloomberg.

По данным источника, процентная ставка по кредитам составит 3,5% годовых, но при этом она будет изменяться в зависимости от решений ФРС США о величине ключевой ставки.

Отмечается, что 4 кредита на 50 млн долларов основатель SpaceX и руководитель Tesla взял в банке Morgan Stanley в конце 2018 года, а один - еще в 2012-м. Однако теперь он рефинансировал этот кредит.

По данным Bloomberg, в США непогашенными остаются примерно 230 ипотечных кредитов на суммы от 10 до 20 млн долларов, и в основном залогом по ним выступает недвижимость в штате Калифорния.