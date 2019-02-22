Испанка насмерть отравилась в мишленовском ресторане

Через несколько часов после посещения модного "инновационного" ресторана RiFF в Валенсии скончалась женщина. В заведении высокой кухни Мария Хесус Фернандес Кальво съела блюдо из сморчков, которые можно употреблять только после тщательной обработки. Следствие рассматривает также возможность ошибочного попадания на кухню заведения ядовитых "ложных сморчков".

Накануне женщина с семьей ходили в ресторан для празднования дня рождения мужа. По возвращении домой у нее началась рвота и диарея. И уже на следующее утро она скончалась. Похожие симптомы были выявлены еще у 11 гостей заведения высокой кухни, включая ее мужа и 10-летнего сына, сообщает Daily Mail.

В связи с начатым расследованием ресторан был временно закрыт. Испанские правоохранители выясняют, умерла ли женщина по причине удушья из-за рвоты, или в результате отравления грибами. Следствие не исключает попадания на кухню "ложных сморчков", еще более ядовитых грибов, которые могли быть поданы испанке по ошибке.

Ресторан RiFF в Валенсии получил престижную звезду Мишлена в 2009 году.