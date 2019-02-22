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22.02.2019 08:20
Рубрика: В мире

Испанка насмерть отравилась в мишленовском ресторане

Текст: Иван Карташов

Через несколько часов после посещения модного "инновационного" ресторана RiFF в Валенсии скончалась женщина. В заведении высокой кухни Мария Хесус Фернандес Кальво съела блюдо из сморчков, которые можно употреблять только после тщательной обработки. Следствие рассматривает также возможность ошибочного попадания на кухню заведения ядовитых "ложных сморчков".

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Накануне женщина с семьей ходили в ресторан для празднования дня рождения мужа. По возвращении домой у нее началась рвота и диарея. И уже на следующее утро она скончалась. Похожие симптомы были выявлены еще у 11 гостей заведения высокой кухни, включая ее мужа и 10-летнего сына, сообщает Daily Mail.

В связи с начатым расследованием ресторан был временно закрыт. Испанские правоохранители выясняют, умерла ли женщина по причине удушья из-за рвоты, или в результате отравления грибами. Следствие не исключает попадания на кухню "ложных сморчков", еще более ядовитых грибов, которые могли быть поданы испанке по ошибке.

Ресторан RiFF в Валенсии получил престижную звезду Мишлена в 2009 году.

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