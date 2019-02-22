Какие соки надо пить накануне весны

В конце зимы начинает ощущаться нехватка витаминов. Их можно восполнить за счет употребления соков. Среди этих напитков есть такой, который помимо витаминов богат антиоксидантами. Это делает его особенно полезным, считают эксперты.

"Безусловно, это яблочный сок. Его больше всего пьют у нас в стране, и это правильно. В яблочном соке содержатся хлорогеновые кислоты, ряд полифенольных соединений, которые обладают антиоксидантным действием и оздоравливающе действуют на организм", - рассказала "Российской газете" руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

Обычно в качестве источника хлорогеновых кислот называют зеленый кофе. Однако в яблочном соке этих веществ больше. Правда, об этом мало, кто знает, подчеркнула она.

Хлорогеновые кислоты, как антиоксиданты, тормозят окислительные процессы в организме. С этим связан их оздоравливающий эффект, особенно в период, когда высок риск простудных заболеваний.

В России лишь часть продаваемого в магазинах сока произведена из отечественного сырья. Остальной продукт импортируется в основном из Китая, отметила эксперт.

Поскольку требования к маркировке яблочных соков стандартизированы, судить о том, какой из них полезнее, сложно.

"Китайский продукт более сладкий из-за более высокого содержания сахара в яблоках. В России выращивают менее сладкие сорта, потому и сок более насыщенный кислотами", - сказала Людмила Хомич.

Выбирая яблочный сок, стоит внимательно читать на упаковке состав продукта. Главное, чтобы было указано "яблочный сок". В остальном выбор зависит от вкусовых предпочтений, например, кому-то нравится осветленный, а кому-то с мякотью.

Также полезным соком в конце зимы считается апельсиновый. Он на втором месте по популярности в России. Кроме того, к полезным напиткам этого сезона стоит отнести клюквенные морсы, которые также содержат комплекс противовоспалительных веществ, добавила эксперт. "Мы рекомендуем чередовать соки, так как каждый из них имеет свои полезные вещества", - отметила Людмила Хомич.