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22.02.2019 21:25
Рубрика: В мире

Кличко похвастался "высокой смертностью" в Киеве

Текст: Иван Карташов

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева, в очередной раз порадовал социальные сети новым перлом. Выступая в эфире местного телеканала NewsOne, он оговорился, когда комментировал показатели смертности в больницах украинской столицы.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Виталия Кличко госпитализировали после форума в Давосе

"Если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй. Это очень важно - мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", - сказал Кличко.

Видеоролик был опубликован на личной странице журналистки Татьяны Высоцкой в Facebook.

Комментируя его, сама Высоцкая задается вопросом, стоит ли смеяться над такими "оговорками", или плакать. Ведь киевский градоначальник просто заучивает фразы, не вдаваясь в их смысл, оттого регулярно и совершает подобные ошибки.

В конце января, выступая на форуме в Давосе, Кличко не смог выговорить слово "цифровизация" на английском языке, чем рассмешил даже сидящего рядом брата Владимира.

В мире экс-СССР Украина Виталий Кличко РГ-Видео
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