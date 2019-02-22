Кортеж президента Молдавии попал в ДТП

Кортеж президента Молдавии Игоря Дадона в пятницу попал в аварию. Никто не пострадал. Поврежден автомобиль сопровождения.

Авария произошла на трассе Кишинев-Леушены во время служебной поездки президента в регион. Как показывает первичный анализ ДТП, оно было спровоцировано водителем, который, двигаясь на встречу, вышел на обгон без учета метеорологических и дорожных условий.

"Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы охраны. Прошу всех коллег, друзей, сторонников воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП", - написал президент на своей странице в Facebook.

Президент отдельно предостерег от спекуляций по поводу аварии накануне парламентских выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Впервые депутатов будут выбирать по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают избрание 50 депутатов по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.