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22.02.2019 18:00
Рубрика: В мире

Кортеж президента Молдавии попал в ДТП

Текст: Иван Карташов

Кортеж президента Молдавии Игоря Дадона в пятницу попал в аварию. Никто не пострадал. Поврежден автомобиль сопровождения.

Авария произошла на трассе Кишинев-Леушены во время служебной поездки президента в регион. Как показывает первичный анализ ДТП, оно было спровоцировано водителем, который, двигаясь на встречу, вышел на обгон без учета метеорологических и дорожных условий.

Президент Молдавии назвал странной аварию, в которую он попал

"Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы охраны. Прошу всех коллег, друзей, сторонников воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП", - написал президент на своей странице в Facebook.

Президент отдельно предостерег от спекуляций по поводу аварии накануне парламентских выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Впервые депутатов будут выбирать по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают избрание 50 депутатов по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.

В мире экс-СССР Молдавия
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