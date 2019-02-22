Косачев: Возможны военные провокации под видом гумпомощи Венесуэле

В ближайшие выходные в отношении Венесуэлы возможны прямые военные провокации под предлогом доставки гуманитарной помощи Венесуэле, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в пятницу в ходе встречи с замглавы МИД Венесуэлы Иваном Хилем в Москве.

"Именно в эти выходные, 23-24 февраля, возможны прямые военные, силовые провокации, связанные с поставками якобы гуманитарных грузов помощи из соседних стран", - цитирует сенатора "Интерфакс". По его словам, они могут быть предприняты с территории Колумбии в направлении Венесуэлы.

Косачев подчеркнул, что любые операции, не согласованные с официальными властями Венесуэлы, являются не более чем операциями прикрытия с целью "спровоцировать столкновения, силовое противостояние и в ситуации хаоса и неразберихи осуществить военную интервенцию" в Венесуэлу.

В России, отметил сенатор, убеждены в том, что любая гуманитарная помощь Венесуэле может быть направлена исключительно "по согласованию с официальными, легитимными властями Венесуэлы".

Косачев заверил, что в Москве самым внимательным образом следят за развитием ситуации, а в случае необходимости, Совет Федерации даст "соответствующие оценки".