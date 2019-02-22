Косачев: Возможны военные провокации под видом гумпомощи Венесуэле

"Именно в эти выходные, 23-24 февраля, возможны прямые военные, силовые провокации, связанные с поставками якобы гуманитарных грузов помощи из соседних стран", - цитирует сенатора "Интерфакс". По его словам, они могут быть предприняты с территории Колумбии в направлении Венесуэлы.
Косачев подчеркнул, что любые операции, не согласованные с официальными властями Венесуэлы, являются не более чем операциями прикрытия с целью "спровоцировать столкновения, силовое противостояние и в ситуации хаоса и неразберихи осуществить военную интервенцию" в Венесуэлу.
В России, отметил сенатор, убеждены в том, что любая гуманитарная помощь Венесуэле может быть направлена исключительно "по согласованию с официальными, легитимными властями Венесуэлы".
Косачев заверил, что в Москве самым внимательным образом следят за развитием ситуации, а в случае необходимости, Совет Федерации даст "соответствующие оценки".