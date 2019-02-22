Космический зонд "Хаябуса-2" взял пробы грунта на астероиде Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на поверхности астероида Рюгу и взял пробы грунта.

Аппарат сумел сесть на заранее выбранную ровную площадку, расположенную у экватора. После выполнения поставленной задачи зонд взлетел и в ближайшее время вернется на орбиту. До конца года он совершит еще две посадки на Рюгу.

Астероид находится между Землей и Марсом. Его диаметр - всего 900 метров.

Зонд "Хаябуса-2" был запущен к небесному телу в декабре 2014 года. Ученые рассчитывают найти породы, сохранившиеся со времени рождения нашей Солнечной системы. Зонд весом около 600 кг отправится в обратный путь в конце этого года. В 2020 году он должен вернуться на Землю.