Кривой Рог парадом отпраздновал годовщину освобождения от нацистов

Кривой Рог Днепропетровской области Украины в пятницу парадом отпраздновал 75-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Главным участником шествия стал легендарный советский танк Т-34.

Парад, на котором присутствовали около 5 тысяч жителей, прошел по проспекту Мира мимо монумента "Победа", сообщает агентство "Украинские новости". В параде приняла участие боевая техника времен Великой Отечественной войны, в том числе танк Т-34, промаршировали представители криворожских воинских подразделений и курсантских корпусов.

Участники шествия возложили цветы к мемориалу участников Второй мировой войны, памятнику воинам-интернационалистам, монументу "Победа" и мемориалу погибших на Донбассе.