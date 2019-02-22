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Рубрика: В мире

Кривой Рог парадом отпраздновал годовщину освобождения от нацистов

Текст: Иван Карташов

Кривой Рог Днепропетровской области Украины в пятницу парадом отпраздновал 75-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Главным участником шествия стал легендарный советский танк Т-34.

Фото: Sovfoto/UIG via Getty Images
75 лет назад советские войска освободили Киев от фашистов

Парад, на котором присутствовали около 5 тысяч жителей, прошел по проспекту Мира мимо монумента "Победа", сообщает агентство "Украинские новости". В параде приняла участие боевая техника времен Великой Отечественной войны, в том числе танк Т-34, промаршировали представители криворожских воинских подразделений и курсантских корпусов.

Участники шествия возложили цветы к мемориалу участников Второй мировой войны, памятнику воинам-интернационалистам, монументу "Победа" и мемориалу погибших на Донбассе.

В мире экс-СССР Украина Вторая мировая война
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