КСИР Ирана рассказал о реальных потерях США в Ираке и Афганистане

Утверждения властей США, что потери американцев в ходе военных кампаний в Ираке и Афганистане составили около пяти тысяч солдат и гражданских специалистов, не соответствуют действительности. Реальные потери Соединенных Штатов в этих войнах в 2,5 раза выше цифр официальной статистики, заявил командующий подразделением специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Эсмаил Каани.

"КСИР обладает достоверными сведениями, свидетельствующие о том, что потери американской армии в Афганистане и Ираке в два с половиной раза превышают данные официальной статистики США", - приводит слова иранского генерала агентство Tasnim.

Каани назвал военное вторжение американцев в Ирак и Афганистан, которое обошлось Вашингтону в 7 триллионов долларов, "ударом по самим США" и этот факт впоследствии признали американские чиновники.

Напомним, в ноябре 2018 года американский Университет Брауна обнародовал доклад, в котором подсчитаны потери армии США и их союзников в Афганистане и Ираке. В соответствии с документом, наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих.