Лавров обсудит с китайским коллегой ситуацию вокруг Венесуэлы и КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля встретится со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить ситуацию вокруг Венесуэлы и КНДР. Главы дипломатий двух стран также обговорят подготовку апрельского визита Владимира Путина в КНР и ответного визита Си Цзиньпина в Россию. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоится на полях министерской встречи в трехстороннем формате Россия - Индия - Китай (РИК) в китайском городе Учжэнь. Основное внимание планируется уделить участию Владимира Путина во втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине в апреле.

Министры также обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая проблематику контроля над вооружениями, ситуацию вокруг Венесуэлы, обстановку на Корейском полуострове и другие темы.