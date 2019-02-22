Малкин и Кросби получили матч-штрафы за драку

Минувшей ночью "Питтсбург" на своем льду всухую проиграл "Сан-Хосе" в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 0:4. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин помочь своей команде не смог, зато заработал удаление до конца игры.

Концовка встречи ознаменовалась потасовками, в которых особенно усердствовали хозяева, разозленные тем, что ничего не могут противопоставить соперникам. На 56-й минуте заработал матч-штраф капитан "пингвинов" Сидни Кросби, а три минуты спустя за драку отправился в раздевалку и Малкин.

Показатели Евгения в матче были не самыми выдающимися. За почти 20 минут на льду он нанес один бросок в створ, получил коэффицент полезности "-1", а также заработал в общей сложности 12 минут штрафа. В общей сложности в нынешнем сезоне на счету россиянина уже 77 штрафных минут, и по этому показателю он вошел в топ-10 среди всех игроков лиги.