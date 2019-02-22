Медведев после встречи в Совфеде дал поручения своим заместителям

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации дал ряд поручений своим заместителям и министерствам.

В частности, первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову предписано ускорить работу по внесению изменений, предусматривающих усиление ответственности должностных лиц субъектов Федерации за нарушение финансовой дисциплины, а в срок до 1 августа вместе с Министерством обороны он должен проработать вопрос о выделении в ближайшие три года дополнительных средств на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Зампред правительства Максим Акимов до 20 марта должен представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок.

Татьяна Голикова обязана проконтролировать подготовку решения правительства относительно единого государственного регулирования оборота и потребления никотинсодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами. Крайний срок - 1 апреля.

К этому же времени вице-премьер должна вместе с Советом Федерации дополнительно проработать проект федерального закона "Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации" с учетом предоставляемых многодетным семьям в настоящее время мер социальной поддержки, гарантий и компенсаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

От вице-премьера Ольги Голодец председатель правительства до начала апреля ждет предложений о выделении в 2020 году дополнительных средств из федерального бюджет на реконструкцию, ремонт и оснащение региональных и городских театров, в том числе детских, в первоочередном порядке нуждающихся в реконструкции и ремонте. А Виталию Мутко предстоит поработать над критериями отнесения многоквартирного дома к объектам, строительство которых не подлежит финансированию с 1 июля 2019 года с использованием счетов эскроу.

Минприроды, Минюст, Минэкономразвития и Минфин до 20 мая подготовят организационные предложения по работе над новой редакции Лесного кодекса с указанием сроков выполнения работ, ответственных исполнителей, а также с учетом необходимости проведения общественного обсуждения проекта кодекса.

До 1 апреля Минэкономразвития и Минюст представят предложения по разработке типового соглашения об утверждении границ между субъектами Российской Федерации, а Минюст, МВД и Минфины должны проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.