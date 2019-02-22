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22.02.2019 13:01
Рубрика: Власть

Медведев после встречи в Совфеде дал поручения своим заместителям

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации дал ряд поручений своим заместителям и министерствам.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

В частности, первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову предписано ускорить работу по внесению изменений, предусматривающих усиление ответственности должностных лиц субъектов Федерации за нарушение финансовой дисциплины, а в срок до 1 августа вместе с Министерством обороны он должен проработать вопрос о выделении в ближайшие три года дополнительных средств на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Фото: Завражин Константин/РГ
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Зампред правительства Максим Акимов до 20 марта должен представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок.

Татьяна Голикова обязана проконтролировать подготовку решения правительства относительно единого государственного регулирования оборота и потребления никотинсодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами. Крайний срок - 1 апреля.

К этому же времени вице-премьер должна вместе с Советом Федерации дополнительно проработать проект федерального закона "Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации" с учетом предоставляемых многодетным семьям в настоящее время мер социальной поддержки, гарантий и компенсаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

От вице-премьера Ольги Голодец председатель правительства до начала апреля ждет предложений о выделении в 2020 году дополнительных средств из федерального бюджет на реконструкцию, ремонт и оснащение региональных и городских театров, в том числе детских, в первоочередном порядке нуждающихся в реконструкции и ремонте. А Виталию Мутко предстоит поработать над критериями отнесения многоквартирного дома к объектам, строительство которых не подлежит финансированию с 1 июля 2019 года с использованием счетов эскроу.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Минприроды, Минюст, Минэкономразвития и Минфин до 20 мая подготовят организационные предложения по работе над новой редакции Лесного кодекса с указанием сроков выполнения работ, ответственных исполнителей, а также с учетом необходимости проведения общественного обсуждения проекта кодекса.

До 1 апреля Минэкономразвития и Минюст представят предложения по разработке типового соглашения об утверждении границ между субъектами Российской Федерации, а Минюст, МВД и Минфины должны проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.

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