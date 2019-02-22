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22.02.2019 16:53
Рубрика: Спорт

Медведева: Я рада всем неудачам, которые были в этом сезоне

Текст: Анна Козина
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады в Пхенчхане-2018 Евгения Медведева прокомментировала итоги финала Кубка России в Великом Новгороде, который она выиграла, несмотря на падение в произвольной программе.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Медведева упала с каскада тройной сальхов - тройной риттбергер. "Ошибка связана с тем, что элемент не до конца отработан", - объяснила Медведева журналистам. Однако спортсменка осталась довольна тем, что один сбой в программе не повлиял на оставшийся прокат, как это случилось, к примеру, на этапе Гран-при во Франции в начале сезона. Там, напомним, Женя не справилась с каскадом двойной аксель - тройной риттбергер, после чего вся произвольная программа развалилась.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фигурист Лазукин победил в финале Кубка России

Текущий сезон, в котором Медведева перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, складывался для россиянки непросто. Она не отобралась в финал Гран-при, плохо выступила на чемпионате России и не попала в состав команды на чемпионат Европы.

- Как ни странно, но я рада всем поражениям, которые потерпела в этом сезоне, - подчеркнула фигуристка. - Мне кажется, я очень сильно изменилась за это время, повзрослела лет на десять.

Финал Кубка России был последним отборочным стартом, где фигуристки-одиночницы боролись за одну вакантную путевку на мартовский чемпионат мира в Японии. Состав будет объявлен 25-26 февраля.

Спорт Фигурное катание
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