Медведева обыграла Туктамышеву в финале Кубка России

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева одержала победу в финале Кубка России в Великом Новгороде. Эти соревнования считались последним отборочным стартом перед чемпионатом мира, который состоится в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. И главная борьба за место в сборной развернулась в турнире одиночниц.

Евгения Медведева, безошибочно откатавшая и короткую программу, и все официальные тренировки, допустила серьезный сбой в произвольной: упала на втором прыжке в каскаде "тройной сальхов - тройной риттбергер".

Трейси Уилсон, тренер из группы канадского специалиста Брайана Орсера, которая приехала на турнир вместе с Женей, назвала ее бойцом. И это действительно так. Несмотря на второй результат в произвольной программе (146,01 балла), Медведева смогла занять первое место за счет отрыва после чисто выполненной короткой. В сумме за два проката Женя получила 222,90 балла.

Совсем немного ей уступила чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева - 221,19 балла. Но произвольную программу выиграла именно она. Туктамышева сделала тройной аксель, который не получился у нее ни в короткой программе, ни на тренировке перед произвольной. Единственным недочетом также стал каскад. Из-за неудобного выезда с тройного лутца Лиза смогла "прицепить" только двойной тулуп вместо тройного (148,98 балла).

"Уже лучше", - во время трансляции можно было разобрать слова Алексея Мишина, обнимавшего Лизу после проката. Напомним, что после блестящего начала сезона Туктамышева подхватила воспаление легких и вынуждена была пропустить отборочный чемпионат страны и, как следствие, чемпионат Европы.

Еще одна фигуристка, претендовавшая на поездку в Сайтаму, Станислава Константинова не справилась с прокатом и по сумме двух выступлений заняла четвертое место (206,67 балла).

Тройку призером финала Кубка России замкнула Виктория Васильева (208,75).

Несмотря на распределение мест, выступления Медведевой и Туктамышевой нельзя назвать однозначными. Так что тренерскому совету придется принять непростое решение, кто из девушек отправится в Японию. Официально состав на ЧМ Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назовет 25-26 февраля. Тогда же истекает срок подачи заявки на мировое первенство.

Напомним, что две путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы в Минске себе гарантировали олимпийская чемпионка Алина Загитова, завоевавшая на европейском первенстве "серебро", и дебютантка взрослого сезона Софья Самодурова, выигравшая "золото".