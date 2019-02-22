Медведева обыграла Туктамышеву в финале Кубка России

Новости

В Осетии полковник полиции задержан за взятку в 6,7 млн рублей 16:53
Лукашенко: Мы все больше будем поворачивать село к зеленым технологиям 16:43
Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе 16:31
Утвержден состав сборной России на Универсиаду в Красноярске 16:24
В Вологде проверят смерть подростка от угарного газа 16:24
В Кирове суд арестовал мать, оставившую умирать в квартире ребенка 16:21
"Россия - страна возможностей" запустила новый проект 16:19
Федун объяснил, почему "Спартак" не применяет жестких мер к фанатам 16:12
Обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану продлили арест 16:10
В Иране арестовали 13 боевиков, планировавших теракты в общественных местах 16:05
Названа самая популярная иномарка в России 16:05
Сергей Фурсенко покинул пост президента "Зенита" 16:02
Дмитрий Рогозин презентовал проект Национального космического центра 15:57
Федун: Дюков - тяжеловес. Против него выставляться бессмысленно 15:53
Лавров обсудит с китайским коллегой ситуацию вокруг Венесуэлы и КНДР 15:43
В Кузбассе женщина погибла при обрушении крыши 15:38
Актер Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса 15:37
Парламентарии РФ пригласили комитет ПА ОБСЕ в Крым 15:34
Безбилетник напал на контролера в московском метро 15:33
Закрытый участок "красной" ветки метро Москвы откроется раньше 15:29
Mitsubishi рассказала о мировых премьерах на Женевском автосалоне 15:22
КСИР Ирана рассказал о реальных потерях США в Ираке и Афганистане 15:13
В Будапеште украинский закон об образовании назвали полуфашистским 15:04
В Петербурге маркетологи научатся строить счастье 14:57
В Петербурге выставили на продажу лимузин секретаря ЦК КПСС Романова 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 16:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Медведева обыграла Туктамышеву в финале Кубка России

Текст: Анна Козина
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева одержала победу в финале Кубка России в Великом Новгороде. Эти соревнования считались последним отборочным стартом перед чемпионатом мира, который состоится в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. И главная борьба за место в сборной развернулась в турнире одиночниц.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Евгения Медведева, безошибочно откатавшая и короткую программу, и все официальные тренировки, допустила серьезный сбой в произвольной: упала на втором прыжке в каскаде "тройной сальхов - тройной риттбергер".

Трейси Уилсон, тренер из группы канадского специалиста Брайана Орсера, которая приехала на турнир вместе с Женей, назвала ее бойцом. И это действительно так. Несмотря на второй результат в произвольной программе (146,01 балла), Медведева смогла занять первое место за счет отрыва после чисто выполненной короткой. В сумме за два проката Женя получила 222,90 балла.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фигурист Лазукин победил в финале Кубка России

Совсем немного ей уступила чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева - 221,19 балла. Но произвольную программу выиграла именно она. Туктамышева сделала тройной аксель, который не получился у нее ни в короткой программе, ни на тренировке перед произвольной. Единственным недочетом также стал каскад. Из-за неудобного выезда с тройного лутца Лиза смогла "прицепить" только двойной тулуп вместо тройного (148,98 балла).

"Уже лучше", - во время трансляции можно было разобрать слова Алексея Мишина, обнимавшего Лизу после проката. Напомним, что после блестящего начала сезона Туктамышева подхватила воспаление легких и вынуждена была пропустить отборочный чемпионат страны и, как следствие, чемпионат Европы.

Еще одна фигуристка, претендовавшая на поездку в Сайтаму, Станислава Константинова не справилась с прокатом и по сумме двух выступлений заняла четвертое место (206,67 балла).

Тройку призером финала Кубка России замкнула Виктория Васильева (208,75).

Несмотря на распределение мест, выступления Медведевой и Туктамышевой нельзя назвать однозначными. Так что тренерскому совету придется принять непростое решение, кто из девушек отправится в Японию. Официально состав на ЧМ Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назовет 25-26 февраля. Тогда же истекает срок подачи заявки на мировое первенство.

Напомним, что две путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы в Минске себе гарантировали олимпийская чемпионка Алина Загитова, завоевавшая на европейском первенстве "серебро", и дебютантка взрослого сезона Софья Самодурова, выигравшая "золото".

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил до марта решить судьбу косаток из "китовой тюрьмы"
Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате
Парламентарии РФ пригласили комитет ПА ОБСЕ в Крым
Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе