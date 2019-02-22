Местные власти проинформируют граждан об условиях подключения газа

Местные власти должны буду информировать жителей о сроках, порядке и условиях подключения к газораспределительным сетям. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, гражданам должны будут сообщать о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе и о выделении земельных участков для размещения объектов газоснабжения, говорится в справке к постановлению.

Также органы исполнительной власти российских регионов должны будут размещать проекты программ газификации на своих официальных сайтах для проведения публичных обсуждений.