Минфину поручено расширить практику применения налогового мониторинга

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение минфину развивать систему налогового мониторинга. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале российского правительства.

Так, минфину России поручено подготовить предложения по "расширению практики применения налогового контроля в форме налогового мониторинга путем снижения требований к стоимости активов, суммарному объему полученных доходов и совокупной сумме налогов соответствующих налогоплательщиков", говорится в документе.

Кроме этого, необходимо проанализировать достаточность нормативно-правового регулирования института мотивированного мнения налогового органа. Результаты работы поручено представить в правительстве до 15 марта текущего года.