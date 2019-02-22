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22.02.2019 21:07
Рубрика: Происшествия

Минстрой разработал меры по усилению газовой безопасности домов

Текст: Евгений Гайва

Минстрой России разработал меры по усилению газовой безопасности домов и предложил ввести административную ответственность для тех жильцов, кто отказывается пускать в квартиру сотрудников газовых служб для проверки оборудования. Такие меры сформулированы в проекте постановления правительства, подготовленном и опубликованном министерством на федеральном портале проектов правовых актов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Изменения предлагается внести в правила пользования газом. Собственнику жилого помещения направляется уведомление о предстоящей проверке. Если собственник не отвечает на уведомление или дважды не пускает газовиков в квартиру, составляется акт об отказе в допуске к газовому оборудованию. Один экземпляр акта передается собственнику. Копия документа направляется в органы государственного жилищного надзора, которые  будут возбуждать дела об административном правонарушении, указывается в тексте проекта постановления.

Усиление мер безопасности потребовалось после произошедших взрывов бытового газа в нескольких регионах страны, приведших к обрушению домов и гибели людей.

Минстрой предложил предотвращать утечки газа советскими методами
Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой Взрывы газа в домах
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