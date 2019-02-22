Москва ответит на запуск сайта госдепа о российской "агрессии" на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая в пятницу на брифинге, рассказала, что Россия ответит на запуск американским внешнеполитическим ведомством сайта "о российской агрессии на Украине".

Захарова заявила, что в Москве понимают истинные причины, почему этот проект запущен именно сейчас и недвусмысленно дала понять, что России есть чем ответить. "Мы тоже запустим и таблицы, и материалы", - сказала она.

В очередной раз официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предупредила партнеров, что попытки подтасовать факты, переложить на Москву ответственность за невыполнение минских соглашений работает только в одном направлении. Таким образом они подталкивают украинское руководство к новым авантюрам и отдаляют перспективы урегулирования ситуации на Донбассе.

Мария Захарова подчеркнула, что в минских соглашениях нет ни слова об обязательствах России. "Там сказано об обязательствах сторон - Киева, а с другой стороны - Донецка и Луганска. Но это, видимо, от американского представителя пока скрывается, я думаю, что мы восполним пробелы", - заявила она.

Накануне специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в своем микроблоге в Twitter сообщил о запуске американским внешнеполитическим ведомством нового проекта "Противодействие агрессии России на Украине". На сайте планируется публиковать спутниковые снимки и статистику, которая якобы детализирует последствия "российской агрессии" в отношении Украины.