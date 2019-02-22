На Западе нет единства по Венесуэле из-за непредсказуемости последствий

В стане западных союзников нет единства в отношении вероятных векторов развития кризиса в Венесуэле. Многие понимают, что последствия государственного переворота в стране непредсказуемы, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, выступая в пятницу перед студентами РГГУ. Выступление транслировалось на странице университета в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Захаровой, в "западном сознании" отсутствует "монолитность" вокруг Венесуэлы. Ведь государственный переворот в стране может оказать серьезное влияние на судьбу региона, или даже мира в целом.

В субботу исполнится ровно месяц с того дня, как председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Несмотря на то, что США и их союзники в Латинской Америке в тотчас же признали его легитимность, реализация государственного переворота начала "буксовать". Главная сила, на которую рассчитывали оппозиционеры, - венесуэльская армия - не поддержала мятеж и осталась на стороне Николаса Мадуро.