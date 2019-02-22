Налоговый мониторинг может расшириться на компании с госучастием

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга Федеральной налоговой службы (ФНС) на компании с госучастием. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте правительства.

Минфину поручено подготовить предложения по развитию системы налогового мониторинга, в том числе расширению практики применения налогового мониторинга через снижение требований к стоимости активов, суммарному объему полученных доходов и совокупной сумме налогов соответствующих налогоплательщиков. Минэкономразвития и ФНС совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и компаниями с государственным участием поручено проработать вопрос о возможности осуществления налогового контроля в отношении таких компаний через налоговый мониторинг, говорится в списке поручений.

Налоговый мониторинг - форма налогового контроля, заменяющая традиционные проверки на онлайн-взаимодействие через удаленный доступ к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Это позволяет снизить объем требуемых налоговиками документов и сосредоточить ресурсы на проверке операций, содержащих элементы риска.

