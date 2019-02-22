Новости

В Томске обрушились перекрытия Центра сибирского фольклора 10:41
В США подадут иск против Джеймса Кэмерона от имени писателя из Чечни 10:40
Свердловские силовики накрыли производство контрафактного Hennessy 10:31
Военный эксперт усомнился в эффективности новой военной стратегии США 10:26
Законопроект о квотировании выбросов в атмосферу внесен в правительство 10:21
На трассе Уфа-Оренбург из-за метели ограничили движение 10:20
ОБСЕ ответила УПЦ на угрозы разрастания религиозного конфликта на Украине 10:18
В Госдуме поблагодарили США за возвращение Крыма в Россию 10:15
ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе 10:05
Новый Nissan Juke: появились первые шпионские фото 10:01
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России 09:58
В Приморье впервые в фотоловушку попали индийские куницы 09:57
Где в Москве посмотреть салют в честь Дня защитника Отечества 09:53
В Чувашии перевернулся автобус с пассажирами 09:47
Местные власти проинформируют граждан об условиях подключения газа 09:46
Слова адмирала ВМС США о сдерживании РФ в Арктике назвали популизмом 09:46
Минфину поручено расширить практику применения налогового мониторинга 09:45
Ученые обнаружили запрещенные вещества в шерсти животных 09:43
Московский зоопарк отметит День полярного медведя 09:42
Налоговый мониторинг может расшириться на компании с госучастием 09:42
Власти Крыма: Украина оказалась на краю пропасти 09:40
В Кирове ледяная глыба серьезно травмировала женщину 09:26
Видео: В Приморье девушка на Land Cruiser не пропустила реанимобиль 09:25
Пассажир упал на рельсы в московском метро 09:19
Глава МЧС наградил спасателей Вани Фокина 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 10:18
Рубрика: В мире

ОБСЕ ответила УПЦ на угрозы разрастания религиозного конфликта на Украине

Текст: Иван Карташов

ОБСЕ осознает потенциальные угрозы эскалации конфликта вокруг Украинской Православной Церкви и пристально следит за развитием ситуации, заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер.

ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе

"СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине - прим. "РГ") просили наблюдать, и если вы следите за докладами СММ, то увидите регулярные отчеты о ситуации", - рассказал Гремингер РИА Новости.

Он также заявил, что ОБСЕ направила ответ на обращение УПЦ относительно наличия в стране реальных угроз эскалации конфликта на религиозной почве. Не вдаваясь в подробности содержания ответного послания, Гремингер отметил, что данная ситуация стоит на контроле Специальной мониторинговой миссии на Украине.

Ранее глава юридического отдела канонической Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов сообщил, что ответа от ООН, ОБСЕ и ЕС на свое обращение они пока не получали.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе
США запланировали "скрытное" вторжение в Россию и Китай
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию