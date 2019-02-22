ОБСЕ ответила УПЦ на угрозы разрастания религиозного конфликта на Украине

ОБСЕ осознает потенциальные угрозы эскалации конфликта вокруг Украинской Православной Церкви и пристально следит за развитием ситуации, заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер.

"СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине - прим. "РГ") просили наблюдать, и если вы следите за докладами СММ, то увидите регулярные отчеты о ситуации", - рассказал Гремингер РИА Новости.

Он также заявил, что ОБСЕ направила ответ на обращение УПЦ относительно наличия в стране реальных угроз эскалации конфликта на религиозной почве. Не вдаваясь в подробности содержания ответного послания, Гремингер отметил, что данная ситуация стоит на контроле Специальной мониторинговой миссии на Украине.

Ранее глава юридического отдела канонической Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов сообщил, что ответа от ООН, ОБСЕ и ЕС на свое обращение они пока не получали.