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Рубрика: Общество

Опрос: Мужчины мечтают об автомобиле, а женщины дарят одеколон

Текст: Елена Новоселова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мечтать, как говорится, не вредно. Поэтому каждый пятый мужчина в нашей стране не отказался бы от машины или турпутевки в подарок на 23 февраля. Однако мечты сильной половины человечества не совпадают с возможностями и желаниями на этот счет слабой половины. Об этом идет речь в социологическом исследовании ВЦИОМ. Лишь один процент женщин готовы подарить любимым поездку в жаркие страны.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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На третьем месте в рейтинге подарков на мужской праздник - билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане. По данным опроса, об этом мечтают 13 процентов защитников отечества. Те же показатели у любителей конвертиков с денежками. Каждый 10-й россиянин был бы в восторге от смартфона или другого гаджета. К слову, ровно столько же у нас в стране и "библиофилов", которые хотят, чтобы им подарили книгу.

Мечты мечтами, но приземлимся в супермаркете, где россиянки ищут подарки своим дорогим и любимым. Судя по результатам опроса, ажиотаж в парфюмерных магазинах: 35 процентов дам собираются выбрать подарок именно здесь. В канцелярские магазины за авторучками, блокнотами и портмоне пойдут 29 процентов респонденток. За одеждой и обувью отправятся 16 процентов, а за деликатесами, сладостями и спиртным - 13 процентов.

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