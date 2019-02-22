Парламентарии РФ пригласили комитет ПА ОБСЕ в Крым

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал журналистам о результатах общения с Комитетом Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам.

Слуцкий участвует в работе зимней сессии ПА ОБСЕ в составе российской делегации.

Парламентарий, в частности, сообщил о том, что российская сторона предложила комитету ассамблеи провести совместное заседание. Этот новый формат был одобрен собеседниками россиян.

- Это своего рода ноу-хау, такие вещи никогда ранее не проводились, - сказал Слуцкий, он выразил надежду, что удастся разобраться с самыми болезненными вопросами.

Кроме того, делегация из РФ пригласила комитет ПА ОБСЕ в Крым. Предложено и посетить провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Реальный визит куда лучше, чем "компиляция неких сообщений из западноевропейских СМИ", на основании которых в ОБСЕ "делали свои выводы".

- Это будет важно для будущего доклада, который готовится к сессии ОБСЕ в Люксембурге, - заявил парламентарий.